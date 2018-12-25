الخماسي الحديث يتربع على عرش الرياضة المصرية بـ 109 ميداليات فى 2018

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الجاري 2018، ليمر حاملا السعادة للعبة الخماسي الحديث المصري، يعد تحقيقه عددا من الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف البطولات العالمية، بجانب إنجازات سجلها لأول مرة في تاريخ اللعبة.



ونجح ابطال الخماسى الحديث فى التتويج بـ 109 ميدالية على مدار 2018 بواقع 45 ميدالية ذهبية و 34 ميدالية فضية و30 ميدالية برونزية.



ونقدم لكم حصاد لأبرز النجاحات التي حققها الخماسي الحديث المصري في عام 2018، في التقرير التالي...



بطولة إسبانيا الدولية للشباب



أقيمت تلك البطولة في شهر مارس الماضي، وكان للخماسي الحديث المصري نتائج إيجابية خلالها، فقد حصل اللاعب علي الدين سويلم علـى الميدالية الفضية، فيما نال أحمد الجندي البرونزية، وجاء مهند طارق بالمركز الرابع في منافسات الفردي.



وفي منافسات الفرق شباب بالبطولة، حصل الفريق المصري المكون من أحمد الجندي، علي الدين سويلم، مهند طارق على الذهبية، كما حصل الثنائي أميرة قنديل وعلي الدين سويلم علـى الذهبية فى التتابع المختلط.



بطولة العالم للشباب تحت 18 سنة



أقيمت بالبرتغال في أبريل الماضي، وحصدت مصـر 8 ميداليات، بواقـع 3 ذهب، فضيتين و3 برونز.



كما أنه كان لأول مرة يحصل منتخب مصـر علـى أول 3 مراكز بالفردي شباب، فتوج أحمد الجندي بالذهبية، ونال مهند طارق الفضية، وحصل علي الدين سويلم على البرونزية، وجاءت سلمى أيمن كرابعة، وأميــرة قنديل كسادسة في الفردى شابات.



وعلى صعيد الجماعي، حصل فريق الشباب المكون من أحمد الجندي، علي الدين سويلم، ومهند طارق علـى الذهبية، كما نال الثنائي سلمى أيمن وأحمد الجندي الذهبية في التتابع المختلط.



وتوج الفريق المصري المكون من سلمى أيمن، مريم عامر وأميرة قنديل بالفضية، في منافسات الفرق شابات.



فيما حصل الثنائي مريم عامر، وأميرة قنديل علـى البرونزية في التتابع شابات، ونال الثنائي علي الدين سويلم ومهند طارق علـى البرونزية في التتابع شباب.



بطولة بيلاروسيا المفتوحة

أقيمت هذه البطولة خلال شهر مايو الماضي، وحصلت هايدي عادل علـى الفضية، بعدما جاءت في المركز الثاني بالفردي.



بطولة كأس العالم رقم 4

أقيمت بطولة العالم رقم 4 في بلغاريا، خلال شهر مايو الماضي، وحصل الثنائي سلمى أيمن وأحمد الجندي على الفضية، بعدما حل في المركز الثاني في التتابع المختلط.



بطولة العالم للجامعات

أقيمت هذه البطولة بالمجر في شهر يوليو الماضي، وحصد أحمد الجندي الفضية، وسندس طارق البرونزية في منافسات الفردي.



وفي منافسات الجماعي، حصل الفريق المصري المكون من شريف ياسر، شريف نظير، أحمد الجندي، وهايدي عادل على الذهبية.



بطولة العالم للناشئين

أقيمت هذه البطولة بالتشيك، خلال يوليو الماضي، وحصد أحمد الجندي الذهبية في منافسات الفردي.



بطولة العالم للكبار

أقيمت هذه البطولة بالمكسيك، في سبتمبر الماضي، وحصد أحمد أشرف المركز الخامس بمنافسات الفردي.



بطولة العالم لليزر رن

تعد هذه البطولة واحدة من منافسات الخماسي الحديث، وقد أقيمت بأيرلندا، في سبتمبر الماضي للمرحلة العمرية من 8-21 عاما، وحققت مصر 14 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، 7 فضيات و3 برونزيات.



أولمبياد الشباب بالأرجنتين

أقيم أولمبياد الشباب، في أكتوبر الماضي، وحقق الخماسي الحديث المصري إنجازا تاريخيا لأول مرة، ليس على الصعيد العربي والأفريقي.



فقد نجح أحمد الجندي كأول لاعب مصري وعربي وأفريقي بالخماسي الحديث في الحصول على الذهبية في منافسات الفردي، والذهبية في التتابع المختلط.



كما لأول مرة تحصل لاعبة مصرية وعربية وأفريقية بالخماسي الحديث، على الذهبية في الفردي، وهي سلمى أيمن، والتي نالت الفضية أيضا في التتابع المختلط.



بطولة العالم للبياثل والترياثل

تعد هذه البطولة ضمن منافسات الخماسي الحديث، حيث أقيمت في الغردقة بمصر، خلال أكتوبر الماضي، بدايةً من المرحلة العمرية 8 سنوات وحتى منافسات الأساتذة.



وخلالها حصل منتخـب مصـري على 74 ميدالية، بواقع 32 ذهب، 20 فضة و22 برونز، ليتصدر جدول ترتيب الميداليات.



إنجازات فردية

نجحت المصرية سلمى أيمن في تحطيم الرقم العالمي والأولمبي، بعدما فازت بذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين، عقب تحقيقها مجموع نقاط 1067، لتكسر بذلك الرقم الذي كان مسجلا باسم لاعبة تركيا إيكيل أوزيكسيل، وهو 1065 نقطة.



وأيضا من ضمن الألقاب الفردية، حصول المصري أحمد الجندي على جائزة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2018 كأفضل لاعب ناشئ، بعدما حصل على ذهبية أولمبياد الشباب، وذهبية بطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين.



كما توج الجندي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، لما حققه من إنجازات خلال عام 2018.

