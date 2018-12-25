المهن الرياضية: الجيم مكان للموت وليس للرياضة.. تعرف على السبب

قال الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، إنه لابد من معاقبة القانون لأصحاب المراكز الرياضية "الجيم"، غير التابعة لهم.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه لابد من حصول صاحب المركز على العديد من الدورات الرياضية، بالإضافة إلى تخرجه من كلية التربية الرياضية لاكتسابه الخبرة.



وأوضح أن الكثير ممن يمارسون الرياضة داخل المراكز الرياضية "جيم"، تعرضوا للموت لعدم التعامل معهم بطريقة صحيحة.



وأكد أن نقابة المهن الرياضية، لابد أن تعاين المكان الذي يقيم بها المركز الرياضي، وهذا لن يحدث، موضحا أن الدولة يتواجد بها الكثير من المراكز غير المرخصة.

