العدل: منتخب اليد جاهز للمشاركة في مونديال ألمانيا والدنمارك

أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أن المنتخب الوطني الأول أصبح جاهزا للمشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق 10 يناير المقبل في ألمانيا والدنمارك بتنظيم مشترك.



وأضاف العدل: "المنتخب أدى فترة إعداد جيدة يختتمها بدورة لاتفيا الودية، حيث يسافر غدا الأربعاء إلى لاتفيا لأداء ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب".



وأشار إلى أن الجيل الحالي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين تجمع بين عناصر الخبرة وعناصر الشباب، لاسيما أن مجلس الإدارة هدفه الأساسي بناء منتخب قوي للمنافسة بقوة في بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر 2021.



وأعرب العدل عن ثقته في أن يقدم المنتخب مستوى متميزا رغم صعوبة البطولة بنظامها الجديد الذي يقضي بتأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور التالي بدلا من أربعة منتخبات في النظام السابق.