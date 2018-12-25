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صيادو بحيرة المنزلة: دي مصدر رزقنا وفيها خير كتير.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:19 م
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
هاني حسين
قال مجدي زاهر المدير التنفيذى لبحيرة المنزلة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو 2017 كلف بضرورة رفع كفاءة بحيرة المنزلة، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بقياس وتوزيع بحيرة المنزلة لقطاعات لرفع كفاءتها، وفي الماضي تقلصت مساحة البحيرة الى 180 ألف فدان ولكنها الآن وحوالي 250 ألف فدان وهناك تحسن نوعي وبيئي في مياه البحيرة.

قال حندق راشد أحد صيادي بحيرة المنزلة،:" دي مصدر رزقنا، وتم توسعة البحيرة ، والصيادين واخدين راحتهم ومفيش حد بيتعرض لنا".

وأضاف صياد آخر يدعى محمد السعدني، قائلا:" فيها خير كتير، وتم تطهير البحيرة ويارب البحيرة ترجع زي ماكانت".

جاء ذلك في حوارهم مع الإعلامية هناء سمري في برنامج "حكاية وطن" المذاع على قناة "مصر الأولى".

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