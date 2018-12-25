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مستشار السادات: الشعب الإسرائيلي استقبل السادات بالرقص

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد المستشار الإعلامي للرئيس محمد أنور السادات، إن الزعيم الراحل ذهب إلي الكنيست وهو في منتهى القوة؛ لدرجة أن الإسرائيليين خافوا أن يكون السادات حضر بكوماندوز لقتل كل من بالكنيست.

وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه «أحمد موسى»، أن الرئيس السادات أذكى شخص في عصره؛ منوها أنه كان شخصية فذة وقدره على أن يكون بطل الحرب والسلام.

وأشار عبد الجواد إلى أن الشعب الإسرائيلي؛ رقص فرحا باستقبال الرئيس السادات؛ من المساء حتى الصباح.

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