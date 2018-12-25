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أخبار العالم

شرطة البوسنة تعتقل عددا من الأشخاص

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
فرقت الشرطة في البوسنة ناشطين احتشدوا، بميدان رئيسي بمدينة بانيا لوكا بشمال غرب المنطقة التي يسيطر عليها الصرب في البوسنة اليوم الثلاثاء، بعد اعتقال رجل كان يقود احتجاجات مطالبا بكشف الحقائق بشأن مقتل ابنه.

واعتقلت الشرطة دافور دراجيسيفتس بعد مداهمة منزله صباح السبت الماضي لعدم مثوله لتحقيق. ويتهم دراجيسيفتس سلطات منطقة صرب البوسنة بالتستر على واقعة مقتل نجله ديفيد لأسباب سياسية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلته لأسباب أمنية.

واحتجزت الشرطة أيضا لفترة وجيزة زوجته السابقة وعددا من المحتجين ومنهم ساسة معارضون وصحفي التقط صورا لدراجيسيفتس أثناء نقله إلى المستشفى.

وقالت إدارة المستشفى إن دراجيسيفتس لا يعاني من أي إصابات. وأصيب شرطي واحد أثناء الاشتباكات مع المحتجين.

وقال دراجيسيفتس إن نجله البالغ من العمر 21 عاما عُثر على جثته داخل جدول مائي صغير في مارس بعد تعرضه للاحتجاز والتعذيب والقتل بصورة وحشية. واستكمل الادعاء تحقيقاته في هذه القضية دون التوصل إلى المسؤول عن مقتله.

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