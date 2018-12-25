الصين تستنسخ النموذج الإسرائيلي للرد على تعرضها لضربة نووية مدمرة

كشف تقرير نشره مركز كارينغي تسينغ هوا البحثي، التابع لجامعة "تسينغ هوا" الصينية، اليوم، أن الصين تعمل على امتلاك عدد كبير من الغواصات النووية، التي يمكن استخدامها في تنفيذ ضربة انتقامية "في حال تعرضت الصين لهجوم نووي مباغت يؤدي إلى تدمير قدراتها النووية على الأرض".



الصين ليست الدولة النووية الأولى التي تأخذ في اعتبارها احتمالية تعرضها لضربة نووية تدمر قدراتها النووية على الأرض، فقد سبقتها روسيا من خلال منظومة "اليد الميتة" التي تعمل تلقائيا بعد تلقيها إشعارات بدمار القيادة الروسية في حال تعرض البلاد لهجوم نووي.



وتعمل إسرائيل أيضا وفق النظرية الصينية، حيث أعدت إسرائيل سيناريو لتعرضها لهجوم يقضي على قدراتها النووية على الأرض، لذلك عمدت إلى شراء عدد كبير من غواصات الدولفين الألمانية التي لها القدرة على حمل رؤوس نووية، بحيث لو تم تدمير قدراتها النووية ستقوم الغواصات بتنفيذ الضربة الانتقامية بواسطة الصواريخ المحملة عليها وهو الخيار المعروف استراتيجيا باسم خيار شمشون أو ضربة شمشون.



وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الصين 280 قنبلة نووية، وتعد رابع أكبر قوة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، لكن غالبية أسلحتها النووية ليست في وضع الإطلاق كما هو الحال بالنسبة لمئات الصواريخ النووية الأمريكية والروسية.



ورغم امتلاك الصين العديد من الصواريخ العابرة للقارات والقاذفات، التي يمكنها تنفيذ هجمات نووية على أهداف مترامية حول العالم، إلا أنها تسعى للتوسع في امتلاك الضلع الثالث لـ"مثلث الردع النووي"، الذي يمكن الدول النووية من تنفيذ هجوم نووي "ضربة ثانية" من البحر في حال تعرضت للضربة الأولى.



ولفت المركز البحثي الصيني إلى وجود قلق صيني من عدم قدرتها على تنفيذ ضربة ثانية في حال تعرضت لهجوم نووي مباغت بالوضع الحالي، وهو ما يجعلها تقدم على توسيع قدراتها النووية بامتلاك مزيد من الغواصات المسلحة بصواريخ نووية.



ويرى خبراء صينيون أن بكين تحتاج إلى تحسين قدراتها النووية بصورة أكبر لإظهار قدرتها على تنفيذ ضربة انتقامية للرد على أي هجوم ممكن.