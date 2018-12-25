محمد لطفي يكشف عن شخصيته في حملة فرعون

كشف الفنان محمد لطفى عن شخصيته فى فيلم حملة فرعون والذى يواصل تصويره حاليا أمام الفنان عمرو سعد وروبى وجميلة عوض.



ويجسد محمد لطفى من خلال الفيلم دور شخص يدعى "ارجنتينى " .



وقام لطفى بنشر صورة للشخصية عبر صفحته على فيس بوك وعلق :"انتظروا ارجنتينى فى حملة فرعون ".



حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، حمدي الميرغني، رامز أمير، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في عيد الفطر المقبل.