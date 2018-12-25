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أخبار البلد

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ساحة محطة مصر بالإسكندرية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعمال تطوير وتجميل الساحة الخارجية لمحطة مصر بالإسكندرية وعمل حديقة بالساحة ضمن أعمال التطوير التى تتم بالمحطة.

وطالب "عرفات" مسئولي السكة الحديد بضرورة أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد وأن تتم بالشكل الملائم لعراقة المحطة التي تعتبر من المحطات الرئيسية الكبرى والتي تتسم بكثافة ركاب عالية.
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ساحة محطة مصر بالإسكندرية
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ساحة محطة مصر بالإسكندرية
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ساحة محطة مصر بالإسكندرية

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