ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الموقف يشتعل في مدينة منبج بين الجيش السوري وتركيا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات روسية أرسلت مزيدا من الدعم صوب المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس بالتنسيق معه في الوقت الذي قالت فيه قوات تابعة للمعارضة السورية تدعمها تركيا إنها تستعد للهجوم على المدينة.

وذكر المتحدث باسم مجلس منبج العسكري أن انتشار قوات الجيش السوري جاء بالتنسيق مع المجلس المدعوم من الولايات المتحدة في منبج في إطار حشد أوسع نطاقا للقوات في المنطقة.

وقال الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني، جماعة المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا في المنطقة، لرويترز إن المعركة ستبدأ قريبا.

وأضاف أنه يجري حاليا تعزيز كل القوات على الجبهة للوصول إلى الاستعداد الكامل للمعركة.

ترشيحاتنا

ريهام حجاج تنشر صورتها من طائرة خاصة وتغلق التعليقات

احترس .. زيت شهير يسبب أضرارا خطيرة فى الجسم

الإعلان عن صفقة القرن بهذا الموعد

كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو

#محمد_رمضان يتصدر تويتر.. ومغردون: مش كل اللى يعمله خصمك ضدك

مقتل وإصابة 24 شخصا في تفجير استهدف وزارة الخارجية الليبية

نقل مباراة الأهلي من جدة إلى مكة المكرمة بسبب يوفنتوس وميلان

صلاح منتصر يكشف سر استعانة السادات بالإخوان والجماعة الإسلامية

7 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة اليوم.. تعرف عليها

قرار نهائى.. روسيا تعلن موعد عودة الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

السلطانة هيام: مستعدة لمشاركة محمد عادل إمام في السينما.. وهذه رسالتي للشعب المصري.. فيديو

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

فيديو

شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو
شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو
كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو
الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية
رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟