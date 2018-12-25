الموقف يشتعل في مدينة منبج بين الجيش السوري وتركيا

قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات روسية أرسلت مزيدا من الدعم صوب المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس بالتنسيق معه في الوقت الذي قالت فيه قوات تابعة للمعارضة السورية تدعمها تركيا إنها تستعد للهجوم على المدينة.



وذكر المتحدث باسم مجلس منبج العسكري أن انتشار قوات الجيش السوري جاء بالتنسيق مع المجلس المدعوم من الولايات المتحدة في منبج في إطار حشد أوسع نطاقا للقوات في المنطقة.



وقال الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني، جماعة المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا في المنطقة، لرويترز إن المعركة ستبدأ قريبا.



وأضاف أنه يجري حاليا تعزيز كل القوات على الجبهة للوصول إلى الاستعداد الكامل للمعركة.