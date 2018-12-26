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اقتصاد

الإسكان: 107 مليارات جنيه استثمارات شقق محدودي الدخل خلال 4 سنوات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
عبد الحميد
عبد الحميد
آمنة عبدالعظيم
كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن قيمة التمويل الذى تم إنفاقه على تنفيذ وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والتى بلغت نحو 107 مليارات جنيه منذ 2014 إلى بداية الشهر الجارى.

وأضافت «عبدالحميد» فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الصندوق ينفذ نحو 600 ألف شقة ضمن المشروع بمراحل التسليم المختلفة، بينها نحو 350 ألف شقة منتهية وتم تسليم النسبة الأكبر منها والمتبقى فى طور التسليم للمستفيدين.

ويجرى تنفيذ نحو ربع مليون وحدة سكنية من بينها حوالى 100 ألف تم البدء بها خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019.

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