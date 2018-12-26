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حوادث

مبارك يشهد على المعزول في قضية اقتحام الحدود.. اليوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
مبارك ومرسى
مبارك ومرسى
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لأعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك ، للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى . 

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى ، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى ، ومحمود عزت ، ومحمد سعد الكتاتنى ، وسعد الحسينى ، ومحمد بديع ، ومحمد البلتاجى ن وصفوت حجازى ، وعصام العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

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