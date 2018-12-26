مبارك يشهد على المعزول في قضية اقتحام الحدود.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لأعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك ، للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى .



