اليوم.. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بنها، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 وحتى الساعة 5 فجر يوم الخميس 27 /12/2018، ولمدة 8 ساعات.





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.



