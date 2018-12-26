ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بنها، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 وحتى الساعة 5 فجر يوم الخميس 27 /12/2018، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ترشيحاتنا

أول تعليق من أسرة الطالب محمد أشرف بعد أوامر الرئيس السيسي بعلاجه

شاهد.. تظاهرات في ولاية بالجزائر بعد وفاة شاب سقط في بئر

لأول مرة.. إقامة صلاة مختلطة بين الرجال والنساء فى مسجد بـ تورينو

تقليد أعمى.. سامسونج تضرب آيفون بـ S10 الجديد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة .. فيديو

أحمد عفيفي: مروان محسن مستقبل هجوم مصر

موقع إسرائيلي يكشف سر تأجيل أردوغان عملية شرق الفرات ضد الأكراد

طارق شوقي : والدي مزق شهادة امتحاني في سوريا لهذا السبب.. فيديو

اتفاق جنتلمان سبب إنهاء علاقة صلاح جاهين بزوجته سوسن .. نوستالجيا

الزراعة تكشف سبب فقدان عسل النحل قيمته الغذائية.. فيديو

التعليم: حذف سؤال القصة من امتحاني اللغة العربية والإنجليزية لأولى ثانوي

قبل الكريسماس.. كريستيانو رونالدو وجورجينا في المستشفى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟