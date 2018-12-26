اليوم.. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بنها، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 وحتى الساعة 5 فجر يوم الخميس 27 /12/2018، ولمدة 8 ساعات.
وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.
وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.