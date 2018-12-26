جامعة عين شمس تختتم فعاليات القافلة الطبية بالوادي الجديد.. غدا

تختتم قافلة جامعة عين شمس الطبية، غدا الخميس، أعمالها بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمود المتيني عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ود. أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية ود . أسامة منصور نائب مدير المستشفيات لشئون المجتمع والتعاون الدولى و برئاسة د. محمد عواض أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب ، و التي بدأت أعمالها منذ الأحد الموافق 23 من ديسمبر الجاري.





أوضح د. محمود المتيني، أن القافلة الطبية تستهدف تقديم خدمة صحية وعلاجية شاملة من خلال عيادات في مختلف تخصصات ( جراحة الأعصاب – العظام – جراحة الأوعية – جراحة المسالك – أمراض العيون – التخدير ) ، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية متنوعة ذات مهارة وعمليات كبرى وعمليات متوسطة للمرضى من أهالى المحافظة بمشاركة فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.



