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أخبار العالم

عودة أكاديمي بريطاني إلى المملكة المتحدة بعد احتجازه في إيران

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:13 م
الأكاديمي البريطاني
الأكاديمي البريطاني
رويترز
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء أن أكاديميا بريطانيا من أصل إيراني كان محتجزا في إيران بتهم تتعلق بالأمن عاد إلى المملكة المتحدة.

كان عباس عدالت، أستاذ الرياضيات وعلوم الكمبيوتر بجامعة إمبريال في لندن، قد احتجز في طهران في أبريل. وجرى اعتقاله لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية آنذاك بتهم تتعلق بالأمن لم يتم الكشف عنها.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على اتصالات هاتفية للتعليق على الأمر حيث أن اليوم عطلة في بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد.

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