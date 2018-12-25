9 قضايا تشغل الرأي العام تنظرها المحاكم غدا.. قضية اقتحام الحدود..محاكمة البلتاجي في إهانة القضاء..ومحمد إبراهيم فى الحزام الأخضر.. والمتهمين برشوة المترو

مبارك يشهد على المعزول فى قضية اقتحام الحدود

محاكمة محمد البلتاجى بتهمة إهانة القضاء

محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر"

الحكم على 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية"

محاكمة المتهمين "برشوة المترو"

محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة بعين شمس

محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة فى البساتين

محاكمة 3 متهمين بسرقة " توك توك" بالإكراه بالبساتين

محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة بدمنهور

تشهد ساحات المحاكم غدا العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك ، للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى ، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى ، ومحمود عزت ، ومحمد سعد الكتاتنى ، وسعد الحسينى ، ومحمد بديع ، ومحمد البلتاجى ن وصفوت حجازى ، وعصام العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حمها على 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، محاكمة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلى بقضية "اقتحام الحدود" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، بعد قيام المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية وتقييد التهمة ضد المتهم كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية.وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، أن المتهم "محمد البتاجى"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد "العادلى".كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر".وتنظر محكمة جنايات دمنهور محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بقتل أمين الشرطة ربيع محمد عصفور من قوة مباحث الدلنجات.وتعود أحداث الواقعة إلى ديسمبر 2014 عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النيران على ربيع محمد على عصفور 38 سنة أمين شرطة بمباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، ما أدى إلى مصرعه وإصابة خفير نظامى .تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو".وكشفت تحقيقات محمد الجرف، وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابةن أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلوماتن وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وإعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوةن بهدف استكمال التعامل مع شركته .كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة، واستعمال العنف، وذلك خلال مشاجرة بمنطقة عين شمس، بسبب خلافات الجيرة بينهم.وقال أمر الإحالة فى 17430 لسنة 2017 جنايات عين شمس، أن المتهمين وهم كلا من"أيمن.إ"، و"إبراهيم.س"، و"أحمد.س"، و"أحمد.م"، و"محمد.إ"، محبوسين، بأنهم استعرضوا القوة واستعملوا العنف، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بسرقة دراجة بخارية " توك توك" بالإكراه، بدائرة قسم البساتين.وأسندت النيابة للمتهمين " خالد سلامة، و رضا محمد، و كريم سلامة"، تهمة الشروع فى سرقة الدراجة البخارية " توك توك" والمملوك للمجنى عليها " حسيبة محمد رمضان"، بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليها، بأن أشهرا المتهم الأول سلاح أبيض " مطواة" بوجه المجنى عليها مما أدى لشل مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الدراجة ملكها، إلا أن هدفهم قد خاب بمرور دورية أمنية وضبطهم.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين .وجهت النيابة للمتهمين "وائل ط، أحمد ر، محمد ع، محمد ا، محمد ا، يحيى ا، انتصار ع، تامر ا، طاهر ا، إسلام ا، محمد ع، حسين ا، على ا، محمود م، خالد م"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.