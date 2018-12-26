9 قضايا تشغل الرأي العام اليوم.. اقتحام الحدود.. ومحاكمة البلتاجي في إهانة القضاء.. ومحمد إبراهيم في الحزام الأخضر.. والمتهمين بـ رشوة المترو

مبارك يشهد على المعزول فى قضية اقتحام الحدود

محاكمة محمد البلتاجى بتهمة إهانة القضاء

محمد إبراهيم سليمان أمام القضاء في قضية "الحزام الأخضر"

الحكم على 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية"

محاكمة المتهمين "برشوة المترو" و5 متهمين فى مشاجرة بعين شمس و15 بانتحال صفة ضباط شرطة و3 في سرقة "توك توك" بالإكراه بالبساتين والمتهمين بقتل أمين شرطة بدمنهور.





تشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، اليوم الأربعاء، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك ، للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.





والمتهمون فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى ، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين رشاد بيومى ، ومحمود عزت ، ومحمد سعد الكتاتنى ، وسعد الحسينى ، ومحمد بديع ، ومحمد البلتاجى ن وصفوت حجازى ، وعصام العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.





وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حمها على 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.





كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.





كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، محاكمة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلى بقضية "اقتحام الحدود" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، بعد قيام المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية وتقييد التهمة ضد المتهم كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية.





وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، أن المتهم "محمد البتاجى"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد "العادلى".





كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر".





أما محكمة جنايات دمنهور فتنظر محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بقتل أمين الشرطة ربيع محمد عصفور من قوة مباحث الدلنجات.





وتعود أحداث الواقعة إلى ديسمبر 2014 عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النيران على ربيع محمد على عصفور 38 سنة أمين شرطة بمباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، ما أدى إلى مصرعه وإصابة خفير نظامى .





وبمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تُنظر جلسة محاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة، وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة المترو".





وكشفت تحقيقات محمد الجرف، وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ اجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته .





كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة، واستعمال العنف، وذلك خلال مشاجرة بمنطقة عين شمس، بسبب خلافات الجيرة بينهم.





وقال أمر الإحالة فى 17430 لسنة 2017 جنايات عين شمس، إن المتهمين وهم كلا من"أيمن.إ"، و"إبراهيم.س"، و"أحمد.س"، و"أحمد.م"، و"محمد.إ"، محبوسين، بأنهم استعرضوا القوة واستعملوا العنف، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بسرقة دراجة بخارية " توك توك" بالإكراه، بدائرة قسم البساتين.





وأسندت النيابة للمتهمين " خالد سلامة، و رضا محمد، و كريم سلامة"، تهمة الشروع فى سرقة الدراجة البخارية " توك توك" والمملوك للمجنى عليها " حسيبة محمد رمضان"، بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليها، بأن أشهرا المتهم الأول سلاح أبيض " مطواة" بوجه المجنى عليها مما أدى لشل مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الدراجة ملكها، إلا أن هدفهم قد خاب بمرور دورية أمنية وضبطهم.





بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين .



