الإعلامي إبراهيم مختار في ندوة صدى البلد: دفتر أحوال يحاول توصيل الثقافة القانونية لكل بيت.. وإسعاد يونس رائدة بمجالها.. وإجراء حوار مع الرئيس طموحي.. صور

الإعلامي إبراهيم مختار في ندوة "صدى البلد":

دخولي مجال الإعلام لم يبعدنِ عن مهنتى مستشاراً قانونياً

البرامج الخدمية تكاد تكون معدومة على شاشات الإعلام المصري

أبرز طموحاتى إجراء حوار مع الرئيس السيسي

إسعاد يونس رائدة.. والبعض يحاول تقليدها





استضاف موقع "صدى البلد" الإخبارى، الإعلامى إبراهيم مختار، مقدم برنامج "دفتر أحوال" على قناة الصحة والجمال، حيث أدلى بعدد من التصريحات حول طبيعة البرنامج، خاصة أنه "خدمي"، وذلك بالإضافة إلى رؤيته في المشهد الإعلامي، وطموحه في العام الجديد.





وأكد "مختار"، أن دخوله مجال الإعلام لم يبعده عن مهنته الأصلية كمستشار قانونى لعدد كبير من المؤسسات، موضحاً أنه يعمل بالمحاماة حتى الآن.





وأضاف: فكرة البرنامج الذي أقدمه نفس مجال عملى، وهو فى الإطار الخدمى الذى حاولت من خلاله تقديم الخدمة القانونية للمواطن بمنزله، نظرًا لأن هذه النوعية من البرامج تكاد تكون معدومة على الساحة الإعلامية، لذلك حاولت من خلاله توصيل الثقافة القانونية لكل بيت ومساعدة كل الأسر لمعرفة ما لهم وما عليهم فى الشق القانونى.





وأشار إلى أن فكرة البرنامج بدأت مع الوقت تختلف وتتوسع عن الهدف الذى تم وضعه فى بداية العمل، حيث بدأ حل مشاكل أكثر للمواطنين من خلال التواصل مع المسئولين بواسطة فريق الإعداد.





وأوضح أنه ومع مرور الوقت وزيادة اتصال المواطنين بالبرنامج؛ شعرت أنني أقترب أكثر من الجمهور، وأن البرنامج وصل للشارع أكثر من خلال التواصل مع المواطنين، لافتا إلى أن هذا الأمر مكسب معنوى؛ لأن الإعلامى دوره من الأساس أن يكون حلقة الوصل بين الجمهور والمسؤولين، وحل مشاكلهم مثله مثل المسؤول فى أي وزارة خدمية.





وعن فكرة تقديم برنامج فى الراديو قال الإعلامى: إن أحد أهدافه فى المستقبل تقديم برنامج على الراديو، ولكن لن يفكر فى هذا الأمر إلا إذا كان قادرا على تقديم هذه التجربة بجانب الظهور على شاشة التلفزيون، مشيرًا الى أنه لا يسعى لخوض أى تجربة إلا إذا كانت فى استطاعته؛ لأن الفكرة ليست بالظهور بقدر ما هى استفادة وإفادة .





وتابع أن هناك ضغطاً كبيراً على فريق العمل؛ بسبب حجم المشاكل الضخم الذى يقدم للبرنامج، وهو ما سيزيد العبء على فريق الإعداد حال خوضى تجربة جديدة على الراديو، موضحًا أن فريق الإعداد ليس فى استطاعته تحمل هذا الكم من المشاكل، ولكن فكرة تقديم برنامج على الراديو فى الخريطة المستقبلية .





وفى سياق آخر ، أكد مختار انه خلال تواصله مع المسؤولين طوال عمله بالبرنامج؛ اتضح له أن كل مؤسسة بها الشخص المسؤول الذى يحاول خدمة المواطن ومسؤولون آخرون يحاولون التهرب بأى شكل من خدمة الناس، موكدًا أنه وجه حديثه للعديد من المسؤولين على الهواء من أجل الاستماع لشكاوى المواطن .





وأكد الإعلامى إبراهيم مختار ، أن أحد طموحاته فى المستقبل؛ إجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن السؤال الذى يود توجيهه للرئيس، هو: "إزاي قادر تتحمل كل هذا القدر من الحمول الثقيلة؟، وما هى طموحاتك للشعب المصري؟".





وحول رأيه فى عودة وزير الإعلام؛ قال مختار: "سواء هناك وزارة إعلام تدير المؤسسات الإعلامية، أو هيئات إعلامية؛ فالمسمى لا يفرق بالنسبة لى الكثير"، مؤكدًا أن الفصل فى النهاية يكون للأداء، ومن هى الجهة التى تقوم بدورها أفضل.



