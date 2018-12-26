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اقتصاد

الحكومة تنفق 30.9 مليار جنيه علي مكافآت الموظفين بالدولة في 4 شهور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قالت الحكومة إنها تكبدت نفقات من الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتي أكتوبر بقيمة بلغت 30.9 مليار جنيه في صورة مكافآت ممنوحة للموظفين بالدولة مقابل 25.222 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه.

وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية أنه تم إنفاق 7.893 مليار جنيه في صورة بدلات نوعية للموظفين في الـ4 شهور الأولي للعام المالي الجاري مقابل 7.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

وأنفقت الحكومة مخصصات علي المزايا العينية بقيمة 1.82 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام السابق له.

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