البرلمان نافذة الأمل لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. تشريعات ومقترحات لدعم متحدي الصعاب.. أبو حامد يطالب باستحداث وزارة لهم.. وبرلماني يتبنى طلب الرئيس ويدرس إعداد مشروع قانون لتحصيل رسم لصندوقهم

مشروع قانون لتحصيل رسم لصالح متحدي الإعاقة

برلماني: السيسي أنهى حالة التهميش لذوي الإعاقة على مدار عقود

محمد أبو حامد: يقترح إنشاء وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة

هبة هجرس: استحداث وزارة لذوي الإعاقة يتعارض مع احتياجات كل معاق

مهجة الشريف تتحفظ على استحداث وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة





شهدت الفترة الأخيرة، خاصة بعد تولي الرئيس السيسي زمام الحكم، اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة، وقد كرّثت الدولة هذا الاهتمام بمجموعة من القرارات التي تدعم حقوق هذه الفئة، منها إعلان الرئيس 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مطالبته مؤخرًا بتحصيل رسم من المواطنين، لصالح صندوق متحدي الإعاقة.





وتكملةً لهذا الاهتمام، ومن باب الاستكمال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قام عدد من النواب بتقديم مجموعة من المقترحات لدعم الأشخاص متحدي الإعاقة، منها إنشاء وزارة خاصة بهم، وإصدار تشريع لدعم صندوقهم.





في البداية، كشف النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، عن إعداده لمشروع قانون، يتقدم به قريبًا، يحصل بموجبه رسم من كل مواطن، لصالح صندوق متحدي الإعاقة.





وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن الرسم سيكون رمزيًا، جنيهاً مثلًا، يكون موردًا هامًا للصندوق، ولا يشعر المواطن بتكلفة الرسم في ذات الوقت، مضيفًا أن القرار لن يلاقي معارضة من المواطنين.





وأضاف عضو البرلمان عن ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، ان عام 2018 شهد ختاما متميزا لذوي الإعاقة، بعد أن خصه السيسي لهم، وبعد التحركات الفعلية التي قامت بها الدولة لصالح هذه الفئة.





من جانبه، قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة، غير مسبوقة على مستوى العالم، مثمنًا الدور الذي يقوم به تجاههم.





وأضاف "مصيلحي" لـ "صدى البلد"، بأن الأشخاص ذوي الإعاقة عاشوا في ظل حالة من التهميش على مدار العقود الماضية، ولم تشهد هذه الفئة اهتمامًا، كالاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لهم.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن تخصيص جزء من مال المواطنين لصالح صندوق متحدي الإعاقة، يُشعر الفئة بأن الدولة ومواطنيها تحتضنهم، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتوانى في دعم الصندوق.





وفي ذات السياق، تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لاستحداث وزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب لكل محافظ على مستوى الجمهورية من ذوي الإعاقة .





وأضاف "أبو حامد" في تصريحات لـ"صدي البلد"،أن هذا المقترح يتضمن أمرين: الأول الحفاظ على استقلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والآخر تواجد صوت لهم داخل السلطة التنفيذية، لافتا إلى أنه ستكون له دلالة معنوية وإيجابية.





وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، في ذات المقترح أن الوزارة لن تكون بالشكل المتعارف عليه بين الوزارات، حيث إنها ستكون بدون وزير، لافتا إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتشكيله الجديد لا يوجد به تمثيل للوزراء، ولهذا لا بد من وجود وزير للتعبير عن هذه الشريحة العريضة من المجتمع المصري، والتصدي للعقبات التى قد تواجههم على أرض الواقع.





إلا أن النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن والاجتماعي بمجلس النواب، تحفظت على اقتراح استحداث وزارة لأشخاص ذوي الإعاقة، لكونها تتعارض مع احتياجات كل معاق.





وأضافت هجرس في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مهام الوزارة تنفيذ أمور معينة فقط، لافتة إلى أن احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة احتياجات حياتية تشمل جميع التخصصات الموجودة في كل الوزارات ولايمكن أن نحصر احتياجاتهم في وزارة واحدة، وتابعت النائبة قائلة: "المعاق له حق في كل وزارة منقدرش نفصلهم عن باقي الوزارات ولازم دمج ملف ذوي الإعاقة بداخل كل وزارة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل عملهم".





وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة وجود تعاون بين جميع الوزارات وبين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب الكوادر البشرية في كل وزارة لكيفية التعامل مع الشخص المعاق، ومعرفة الخدمات التي يحتاجون إليها والعمل على تقديمها بالقدر الكافي.





وعبرت النائبة عن موافقتها على باقي أركان المقترح المقدم من النائب محمد أبو حامد بشأن وجود نائب متخصص في مجال ذوي الإعاقة في جميع المحافظات لكل محافظ، موضحة أنه يضمن وجود هذا الملف على قائمة أولويات كل محافظ مما سيكون له مردود إيجابي كبير على تسهيل معرفة احتياجات كل معاق في جميع المحافظات .





من جانبها عبَّرت النائبة مهجة الشريف عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تحفظها بشأن استحداث وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة لكونها ضد قانون الدمج.





وأوضحت الشريف في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا الاقتراح سوف يتعارض مع قانون دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع ويدعو إلى التميز، لافتة إلى أن قانون الدمج يضمن لهم كامل الحقوق مع مراعاة الإعاقة.



