ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مجلس الدولة يوصي بتلافي 10 ملاحظات تجنباً للعوار الدستوري بلائحة حقوق ذوي الإعاقة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:15 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس، عن وجود 10 ملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على الجهات المختصة تجنبها؛ لتفادى الدعاوى أمام الدستورية بوجود شبه العوار، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء، أول أمس، وإقرارها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن الملاحظات تضمنت وجوب أخذ رأي البنك المركزي؛ لأن اللائحة تضمنت فرضا على البنوك، تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة؛ بما يوفر كافة السُبل لمساعدتهم. 

وأضاف أن اللائحة تضمنت أخذ رأي كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للأزهر، إلا أن الأوراق وردت خالية مما يُفيد أخذ رأي هذه الجهات .

وتضمنت اللائحة حكمًا مقتضاه التدرج في قبول ذوي الإعاقة الذهنية بالمراحل التعليمية المختلفة بحسب درجة الذكاء، بحيث يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (60) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسي 2023 /2024، في حين يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (52) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسي 2026 /2027، إلا أن النص سكت عن بيان ما يتبع بشأن قبول المعاقين بعد العام الدراسي المحدد، وما إذا كان يتم الالتزام بذات نسبة الذكاء المقررة في الأعوام اللاحقة من عدمه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه. 

واعترض القسم على أن المادة 29 من اللائحة نصت على بيان قواعد القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (البصرية- السمعية- الذهنية)، إلا أنه تلاحظ تحديد سن للالتحاق بمدارس ذوي الإعاقة السمعية وهو 4 سنوات، في حين عدم تحديد سن للالتحاق بكل من مدارس ذوي الإعاقة البصرية، ومدارس ذوي الإعاقة الذهنية.

وتضمنت اللائحة مادة للسماح بقبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقًا للقواعد التي يتم إعلانها خلال العام، الأمر الذي يتعارض مع نصوص القانون، المتضمن، أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية وقواعد إنشاء مدارس التربية الخاصة، مما لازم وجوب بيان قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس المعاقين .

ورأت الملاحظات حذف عبارة "بعدم جواز قبول حالات دمج محولة، إلا في الصف الأول الابتدائي فقط، بالنسبة للمعاهد الأزهرية" الواردة في المادة 34؛ لأن من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتضمنت المادة 69 الشروط والضوابط استفادة الأشخاص ذوي الاعاقة من غير القادرين من نسبة الـ (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة، ومن بين هذه الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

واستبان للقسم أن العقوبة الجنائية الهدف منها التهذيب والردع، لذا يجب ألا تطال بعض الحقوق الأساسية التي تخرج عن نطاق العقاب، وأن التشريعات درجت على إيراد مثل هذا الشرط لدى التعيين في الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية لمصلحة عامة، ورأى القسم حذف هذا البند.

وتضمنت المادة 72 من اللائحة بيان المستندات التي يقدمها الشخص ذو الإعاقة مع طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار، ورأى القسم اضافة فقرة " تقديم ما يُفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر" لضبطها ، والتأكد من الأشخاص ذوى الاعاقة غير القادرين. 

وانتهت الملاحظات بالمادة 73 التى حظرت على الشخص ذي الإعاقة الحاصل على مسكن تمليك من الإسكان الاجتماعي من التصرف فيه ، أو التنازل عنه للغير، ويعتبر قيدًا ينال من الحق في الملكية الخاصة المكفولة دستوريًا، لذا يجب وضع ضوابط محددة للتصرف كموافقة جهة معينة أو مضي مدة محددة على استلام المسكن.

ترشيحاتنا

هنا الزاهد عن مشاركتها في أغنية بابا فين: كنا أطفال هُبل

شاهد.. الظهور الأول لـ ميجان وكيت بعد خلافاتهما

تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي.. وتجدد أزمة المقاولون والدراويش

كامل الوزير: إصلاح أي عيب بطريق الإسماعيلية - بورسعيد على الفور.. فيديو

أمير طعيمة ينتقد بشرى بعد هجومها على محمد رمضان

قبل الكريسماس.. كريستيانو رونالدو وجورجينا في المستشفى

مصادر مطلعة : نقل التلميذ محمد أشرف لمستشفى وادي النيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

عزمي مجاهد: نبوءة أنور السادات تحققت في عهد السيسي.. فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن الدروس الخصوصية.. فيديو

شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو

بعد هبوط تاريخي للبورصة.. ترامب يستمر في هجومه على الاحتياطي الفيدرالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟