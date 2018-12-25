شاهد.. تهنئة نيكول سابا لزوجها يوسف الخال بمناسبة الكريسماس

هنات الفنانة نيكول سابا جمهورها بعيد الكريسماس وقامت نيكول سابا بنشر فيديو لها على صفحتها على إنستجرام وهنأت الجمهور بأعياد الكريسماس برفقة زوجها الفنان يوسف الخال.



وقامت نيكول سابا فى آخر الفيديو بتهنئة يوسف الخال وتقبيله بمناسبة العام الجديد.



وتستعد نيكول لإحياء حفل غنائي في مصر بمناسبة أعياد الكريسماس بعد ارتدائها أغلى فستان زفاف في العالم مرصع بالماس من تصميم المصمم هاني البحيري.