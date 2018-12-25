ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. تهنئة نيكول سابا لزوجها يوسف الخال بمناسبة الكريسماس

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
سمر سعد
هنات الفنانة نيكول سابا جمهورها بعيد الكريسماس وقامت نيكول سابا بنشر فيديو لها على صفحتها على إنستجرام وهنأت الجمهور بأعياد الكريسماس برفقة زوجها الفنان يوسف الخال.

وقامت نيكول سابا فى آخر الفيديو بتهنئة يوسف الخال وتقبيله بمناسبة العام الجديد.

وتستعد نيكول لإحياء حفل غنائي في مصر بمناسبة أعياد الكريسماس بعد ارتدائها أغلى فستان زفاف في العالم مرصع بالماس من تصميم المصمم هاني البحيري.

ترشيحاتنا

نساء في حياة صلاح جاهين.. أنهى زواج 12 عاما بكلمة وتحدى الجميع بـ حبه لفلسطينية..نوستالجيا

في ذكرى عادل خيري.. رحل في عز شبابه.. وودع جمهوره قبل الوفاة (نوستالجيا)

احترس .. زيت شهير يسبب أضرارا خطيرة فى الجسم

كامل الوزير يكشف الفارق بين أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد العابرة لسيناء .. فيديو

اتفاق جنتلمان سبب إنهاء علاقة صلاح جاهين بزوجته سوسن .. نوستالجيا

شلل مروري على الاوتوستراد ودائري المعادي بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

شقيق السادات يكشف أهم رسالة للراحل قبل توليه حكم مصر.. فيديو

تفتيش الكاف يحضر لقاء الزمالك والإسماعيلي فى يناير

أعلى 5 سيارات مبيعا في مصر 2018.. المرتبة الثانية مفاجأة

عروض إنجليزية وإيطالية وعربية لضم تريزيجيه.. واللاعب محلك سر

رسالة نارية من أسامة كمال في ذكرى مئوية الراحل السادات.. فيديو

تعليق صادم من وزير التربية والتعليم عن زيادة مرتبات المعلمين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو
صيادو بحيرة المنزلة: دي مصدر رزقنا وفيها خير كتير.. فيديو
شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟