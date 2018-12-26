جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو

قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن السادات لم يُفاجأ بتوليه منصب نائب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكن جزءًا كبيرًا من أعضاء مجلس قيادة الثورة اختلف مع جمال عبد الناصر في قراره ولكن السادات لم يختلف معه واستمر معه لآخر المطاف.





وأضاف "السادات" في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المُذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا: "كان يزور السادات عبد الناصر يومياً والعكس، وكان يمتلك "جمال" سيارة صغيرة ويذهب بها لمنزل أنور السادات ويسهر معه، وكانت هناك حالة من الأخوة والزمالة بينهما".



