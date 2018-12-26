جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو

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الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
أنور السادات وجمال
أنور السادات وجمال عبد الناصر
هاني حسين
قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن السادات لم يُفاجأ بتوليه منصب نائب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكن جزءًا كبيرًا من أعضاء مجلس قيادة الثورة اختلف مع جمال عبد الناصر في قراره ولكن السادات لم يختلف معه واستمر معه لآخر المطاف.

وأضاف "السادات" في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المُذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا: "كان يزور السادات عبد الناصر يومياً والعكس، وكان يمتلك "جمال" سيارة صغيرة ويذهب بها لمنزل أنور السادات ويسهر معه، وكانت هناك حالة من الأخوة والزمالة بينهما".

وتابع: "كان من المتوقع أن يكون السادات نائبا لجمال عبد الناصر، والسادات كان صلبا ولا ينكسر ولا تمارس عليه ضغوط، ومع ذلك كان يتسم بالإنسانية".

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