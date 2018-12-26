قادرون .. رحمة خالد ورضوى حسن نموذجان تحديا الإعاقة ودخلتا الإعلام

لم يعد ذوو الإعاقة مهمشين كالسابق، فهناك الكثير من المبادرات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعطائهم حقهم فى النجاح والتفوق، وخصص لهم هذا العام ليكون عام ذوى الإعاقة، وجاءت رضوى حسن ورحمة خالد لتكونا نموذجا مميزا حيث ضربتا المثل فى الإصرار على النجاح رغم المعوقات .



رضوى حسن انضمت لفريق برنامج السفيرة عزيزة على قناة Dmc على الرغم من كونها فاقدة للبصر، وضربت مثلا فى الإصرار، جعلها أحد رموز ذوى الإعاقة،وكان خبر انضمامها للبرنامج مفاجأة، حيث تعد أول مذيعة فاقدة للبصر تظهر على شاشات التليفزيون.



رضوى تحدت ظروفها فقد فقدت بصرها بعد ولادتها بأيام بسبب خطأ طبى، واستطاعت على الرغم من ذلك مواصلة حياتها وتحقيق حلمها الذى طالما حلمت به وهو أن تصبح مذيعة، دخلت مدرسة خاصة بالمكفوفين ونجحت في الثانوية العامة بنسبة 98.2%، وكانت من الأوائل على الجمهورية ثم التحقت بكلية الإعلام وتخرجت فيها.



شاركت رضوى في حلقة من برنامج للنجم خالد النبوي، تحدثت فيه عن تجربتها وقالت : إنها تحلم أن تكون مذيعة، وبدأت فى الدراسة لتستطيع تحقيق الحلم، وفي سبيل ذلك تعلمت بعض اللغات، وأخذت كورسات في التنمية البشرية لتعرف كيفية التواصل مع الآخرين.



وتقدمت لإحدى الشركات الخاصة بخدمة العملاء "كول سنتر" وتنقلت بين أكثر من شركة في هذا المجال، ثم التحقت بالراديو لتقدم برنامج: "يلا بينا" كل يوم أحد، على راديو 9090.



وحققت حلمها بمشاركة مذيعات برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة دي إم سي فى تقديم فقراته الأحد من كل أسبوع.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص تقديرها لتلك المبادرة الرائدة والعظيمة، والتي تحقق تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجتمع، وتفتح مجالات عديدة أمامها لإثبات قدرتها على الاندماج والنجاح في المجتمع، وفي مجالات العمل المختلفة.



وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منتدى شباب العالم ضمن النماذج الشبابية من مختلف أنحاء العالم، كواحدة من أصحاب الريادة من ذوي الإعاقة خلال الحفل الختامي عن مشاركتها فى المنتدى.



وأكدت رضوى أنها سعيدة بتكريم الرئيس ومقابلة السيدة الأولى انتصار السيسى التى أشادت بموضوع الجلسة ورحبت بوجود هذه النماذج الشبابية الفعالة.



أما رحمة خالد فهى نموذج آخر شاركت فى تقديم احتفالية "قادرون باختلاف" التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية



رحمة خالد هى أول مذيعة في العالم مصابة بمتلازمة داون ولدت في عام 1996 بالقاهرة، وهى الابنة الصغرى في أسرة مكونة من أب أم وأخوين، اكتشفت والدتها أمل عطيفة أن رحمة لديها متلازمة داون منذ أول يوم لولادتها لكونها أخصائية تخاطب لذوي الاحتياجات الخاصة، فبدأت تدريبات رياضية في أحد النوادي الرياضية بالقاهرة في سن 8 سنوات، وعندما أتمت عامها العاشر التحقت ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري الذي يمنح المعاقين ذهنيا الفرصة في ممارسة الرياضة والبطولة واعتلاء منصات التتويج.



شاركت رحمة إلى جانب السباحة في بطولات دولية ومحلية في التنس وكرة السلة، ومن هوايتها التصوير، والرقص، والتمثيل، وتربية الحيوانات، وكانت تشارك في بعض الأحيان في تقديم الحفلات، والمؤتمرات، بأنشطة في المدارس للتوعية بدمج ذوي الإعاقة، وطرق المشاركة المختلفة لهم في المجتمع.



لم تكن ولادتها بمتلازمة داون عقبة أمام سلسلة من النجاحات، والبطولات، والتتويجات، حيث حصلت في عام 2008 على المركز الأول عن 50 متر حرة، تحت سن 12 سنة لبطولة الجمهورية للسباحة، وتأهلت في عام 2009 لتمثيل مصر في بطولة الألعاب الإقليمية السابعة المقامة في سوريا وحصلت على أربع ميداليات 2 ذهب (50 متر دولفين و تتابع البنات) و 1 فضة (200 متر حرة) و1 برونز ( 100 حرة).



حصلت رحمة في عام 2010 على بطولة الجمهورية، وحصلت علي التوالي على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد، وبعدها بعامين اجتازت اختبارات عديدة ليقع عليها الاختيار لتمثيل الأولمبياد الخاص المصري في المؤتمر الأول للشباب بلبنان عام 2012 على هامش البطولة الإقليمية كمتحدثة رسمية باسم كل فئات حضور المؤتمر.



حصلت رحمة على لقب المرأة الأكثر تأثيرًا لعام 2015 لتكون الفتاة الأصغر سنًا في قائمة النساء المصريات الأشهر لنفس العام، وأيضا تم اختيارها من ضمن 17شخصية ملهمة، وتم اختيارها كعضو بالمجلس الاستشاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعتبر أول عضوة بالمجلس لديها متلازمة داون وحضرت أول إجتماع في أكتوبر 2015 في دولة الإمارات العربية بأبوظبي.



وشاركت في ديسمبر 2016 بالاحتفال باليوم العالمي للإعاقة في شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، وكان من ضمن الفعاليات مشاركة جماعية مع عدد من ذوي الإعاقة في السباحة، والغطس ضمن مبادرة مدينة شرم الشيخ متاحة لذوي الإعاقة، وتولت منصب المتحدث الرسمي بإسم جمعية تهتم برعاية وخدمة أصحاب ذوي الإعاقات الفكرية في جمهورية مصر العربية في مجالات التدريب والتوظيف، وغيرها من المجالات.



تخرجت رحمة وحصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم دراسات سياحية من معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي، وتم ترشيحها كممثل للاتحاد الدولي، للتوعية بأهمية الرياضة للإناث من ذوي الإحتياجات الخاصة، وأصبحت ممثل رسمي للاتحاد الدولي (الإيناس - INAS) للتوعية بأهمية الرياضة للإناث من ذوي الإحتياجات الخاصة عن منطقة شمال افريقيا.



قدمت رحمة حلقة واحدة في قناة الغد احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعدها تعاقدت معها قناة dmc لتقديم حلقة أسبوعية في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، لتصبح أول مذيعة في العالم لديها متلازمة داون.