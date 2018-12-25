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منوعات

الدنيا حظوظ.. زوجان يفوزان بجائزة اليانصيب الكبرى للمرة الثالثة على التوالي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
كريم جمال
فاز ثنائي من ولاية ماريلاند الأمريكية بجائزة اليانصيب الكبرى في لعبة كينو، للمرة الثالثة على التوالي، وهو الأمر الذى لا يصدقه عقل بسبب حظهما الوافر.

وتوجه الثنائي ساندرا وجاك سوتون منذ أيام إلى مقر اليانصيب في ماريلاند، من أجل الحصول على جائزة الكينو، التي تتجاوز قيمتها أكثر من 12 ألف دولار، حيث فازت بها ساندرا بعدما فاز بها جاك مرتين من قبل.

وقال الزوجان إنهما يريدان إدخار المال، ولكنهما سيستمران في لعب الكينو ليفوزا بالمزيد من الجوائز.

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