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اقتصاد

الصناعة: إجراءات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل علي زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتصبح بديلا عن نظيرتها المستوردة لدعم الاقتصاد القومي.

وأضاف "نصار" في تصريحات صحفية، أن الوزارة تدعم النشاط الإنتاجي في القطاعات الواعدة ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتكامل مع المشروعات الكبري ضمن سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وكشف عن إجراء الوزارة حاليًا إعداد قواعد بيانات محددة لنسب المكون المحلي وأسماء الشركات المنتجة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية لتحديد السجل الصناعي لتلك المنتجات.

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