عزمي مجاهد: نبوءة أنور السادات تحققت في عهد السيسي.. فيديو

قال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقا، إن العالم يحتفل بمرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولن ينسى أحد ما قام به الزعيم.





وأضاف "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" على فضائية "الرافدين+"، الثلاثاء، أن "التاريخ لن ينسى السادات وتابعنا ذلك في وكالات الأنباء".





وعن النبوءة؛ قال إن السادات توقع لمصر وضعًا ومكانة دولية عظيمة، وتحققت في عهد الرئيس السيسي، مضيفا: "كلنا يرى مصر واقفة فين ورايحة لفين، ووضعها بين الدول إيه".



