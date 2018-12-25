عبد الهادي القصبي: أؤيد عودة البث المباشر لجلسات البرلمان

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، تأييده لعودة جلسات البث المباشر داخل مجلس النواب من جديد، موضحا أن جميع الجلسات التي تعقد تكون مسجلة ولا تبث.



وأضاف في تصريحات خلال لقائه ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن ما يحدث داخل المجلس، يتم إذاعته في غضون ساعات قليلة، لمعرفة المواطنين ما يحدث تحت قبة البرلمان.



وأوضح أن النواب يواجهون ضغوطا غير عادية من قبل دوائرهم، كما يوجد عبء تشريعى على المجلس ونبحث عن حالة التكامل لخدمة المواطنين ، مشددا على أهمية وضرورة وجود حياة حزبية قوية ومنافسة قوية ووطنية شريفة بين الأحزاب.



