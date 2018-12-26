برلماني: نحتاج مرونة أكثر لزيادة فرص الاستثمار

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه بعد إصدار قانون الاستثمار، وتعميم فكرة الشباك الواحد، أصبحت هناك حركة داخلية ونشاط للاستثمار المحلي، غير أن هذا النشاط الاستثماري الخارجي، لم يكن بنفس المستوى الذي وصل إليه الاستثمار الداخلي.





وأضاف "نظير" لـ "صدى البلد" أن تنشيط الاستثمار الخارجي يلزم على الحكومة لتوفير نوع من المرونة والتسهيلات أمام المستثمر الخارجي، مشيرًا إلى أن الترويج للاستثمار في ظل غياب المرونة، لن يُجدي في شيء.





وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وثبات الأسعار، الذي يعتبر عامل جذب هاما للاستثمار الخارجي، لأن التقلبات الدائمة في الأسعار تجعل المستثمر في تخوف دائم.



