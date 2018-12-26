التخطيط: تدريب 125 معلماً وموجهاً بالشرقية ضمن مبادرة رواد النيل

تستهدف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تدريب نحو 125 معلما ومديرا وموجها عاما بالمدارس الحكومية بمحافظة الشرقية، ضمن حملة "ابدأ مستقبل" بمبادرة "رواد النيل" التي تتبناها الوزارة لإعادة هيكلة العناصر البشرية بالدولة.





قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابعة للوزارة، المبادرة تعمل علي دعم دور ريادة الأعمال بالاقتصاد القومي بغرض تنويع مصادر الدخل وإعداد كوادر بشرية تملك القدرات الإبداعية والابتكار، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر.





وتشارك نحو 3 جهات بالتعاون مع "التخطيط" في حملة "ابدأ مستقبلك" من بينها وزارتا "التجارة والصناعة، التربية والتعليم"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.