شاروبيم: نؤمن بدور المجتمع المدني في حل مشكلات المحافظة

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم الاجتماع الدوري الثاني مع عدد من رجال الأعمال وأساتذة جامعة المنصورة المهتمين بالمشاركة المجتمعية في تطوير مدينة المنصورة.



استعرض شاروبيم عددا من الأفكار حول كيفية التعامل مع ملف القمامة حيث أكدت الدكتورة فرحه الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أن ملف القمامة يشغل تفكير أبناء الدقهلية وقدمت اقتراحا يتم بمقتضاه توزيع أكياس جمع القمامة علي المنازل وفقا لأرقامها على أن يتم الجمع من المنازل مرتين في اليوم الأول فجرا والثانية مساءا، ورد محافظ الدقهلية بأن هناك 7 مصانع لتدوير القمامة بالمحافظة تعمل بنحو 80% من طاقتها ولديها القدرة للعمل بكامل طاقتها كما أننا لا نعاني من مشكلة نقل القمامة إلى مصانع التدوير.



وأضاف شاروبيم أن لدينا 3750 عاملا للنظافة علي مستوى المحافظة تصل أجورهم السنوية إلى 60 مليون جنيه يتم تدبيرها من الموارد الذاتية للمحافظة.



وأكد شاروبيم أن المحافظة تؤمن بأهمية مشاركة المجتمع المدني في حل المشاكل التي تواجه التنفيذيين، داعيا إلى تجاوز مرحلة طرح الأفكار إلي تنفيذها حتي يلمس المواطن التغيير الإيجابي.