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برلمان

عضو باقتصادية البرلمان يطالب بفصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن اتجاه الحكومة للاستعانة بالشركات العالمية للترويج للاستثمار بمصر، يؤكد إخفاق مساعيها في النجاح في هذا الملف.

وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": يجب على الحكومة تقديم تصور لترويج الشركات العالمية للاستثمار بمصر، والحوافز التي ستحصل عليها هذه الشركات، مشيرًا إلى أن التمادي في التنازلات لجذب الاستثمار قد ينقلب بالسلب، لاسيما أن قانون الاستثمار وفر الكثير من الامتيازات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن هناك قصورا كبيرا لازما بملف الاستثمار، ولم تقدم الحكومة ما يلزم للنهوض بالملف بالشكل الأمثل، مطالبًا، بفصل وزارة الاستثمار لتكون مستقلة عن التعاون الدولي، خاصة أن ملف الاستثمار يحتاج إلى رجل استثماري من الطراز الفريد.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة فى ملف الترويج للاستثمار فى مصر، موضحًا أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية أصبحت لدينا فرص استثمارية واعدة، منوهًا بمناقشة عروض شركات عالمية للترويج للاستثمار بمصر.

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