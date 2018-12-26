برلمانية: استحداث وزارة لذوي الإعاقة يتعارض مع احتياجات كل معاق

تحفظت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على اقتراح استحداث وزارة لأشخاص ذوي الإعاقة، لكونها تتعارض مع احتياجات كل معاق.





وأضافت "هجرس" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مهام الوزارة تنفيذ أمور معينة فقط، لافتة إلى أن احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة احتياجات حياتية تشمل جميع التخصصات الموجوده في كل الوزارات ولايمكن أن نحصر احتياجاتهم في وزارة واحدة، وتابعت النائبة قائلة: "المعاق له حق في كل وزارة منقدرش نفصلهم عن باقي الوزارات ولازم دمج ملف ذوي الإعاقة بداخل كل وزارة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل عملهم".





وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة وجود تعاون بين جميع الوزارات وبين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب الكوادر البشرية في كل وزارة لكيفية التعامل مع الشخص المعاق، ومعرفة الخدمات التي يحتاجون إليها والعمل على تقديمها بالقدر الكافي.





وعبّرت النائبة عن موافقتها على باقي أركان المقترح المقدم من النائب محمد أبو حامد بشأن وجود نائب متخصص في مجال ذوي الإعاقة في جميع المحافظات لكل محافظ، موضحة أنه يضمن وجود هذا الملف على قائمة أولويات كل محافظ مما سيكون له مردود إيجابي كبير على تسهيل معرفة احتياجات كل معاق في جميع المحافظات.



