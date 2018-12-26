برلمانية تتحفظ على استحداث وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة

عبّرت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تحفظها بشأن استحداث وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة لكونها ضد قانون الدمج .





وأوضحت "الشريف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاقتراح سوف يتعارض مع قانون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويدعو إلى التميز، لافتة إلى أن قانون الدمج يضمن لهم كامل الحقوق مع مراعاة الإعاقة.





وفي ذات السياق، أشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيتم التصويت النهائي عليه في القريب العاجل، لافتة إلى أنه هو وصلة الاتصال بين هؤلاء الأشخاص ووزارة التضامن الاجتماعي.



