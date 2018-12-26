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برلمان

برلمانية تتحفظ على استحداث وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
النائبة مهجة الشريف
النائبة مهجة الشريف
عبّرت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تحفظها بشأن استحداث وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة لكونها ضد قانون الدمج .

وأوضحت "الشريف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاقتراح سوف يتعارض مع قانون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويدعو إلى التميز، لافتة إلى أن قانون الدمج يضمن لهم كامل الحقوق مع مراعاة الإعاقة.

وفي ذات السياق، أشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيتم التصويت النهائي عليه في القريب العاجل، لافتة إلى أنه هو وصلة الاتصال بين هؤلاء الأشخاص ووزارة التضامن الاجتماعي.

كان قد تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باقتراح برغبة لاستحداث وزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب لكل محافظ على مستوى الجمهورية من ذوي الإعاقة.

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