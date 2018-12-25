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طارق شوقي يكشف نوعين من المافيا يهددان وزارة التعليم.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:09 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
محمد القاضي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك سوء نية متعمد من قِبل جبهات لها مصالح كبيرة بالمليارات، موضحا أن من هذه الجهات، الدروس الخصوصية، ومافيا الكتب الخارجية، لافتا إلي أن الأطفال والأهالي هما ضحية مافيا الكتب الخارجية.

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك مافيا أخري وهي طباعة الكتب، معقبا: «طباعة الكتب تعتبر بيزنس كبيرا جدا».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن حجم الأموال في الدروس الخصوصية تصل إلي 25 مليار جنيه في العام، معقبا: «صناعة الدروس الخصوصية لن تقع بسهولة».

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