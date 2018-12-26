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اقتصاد

المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية لـ 1.7 تريليون جنيه في سبتمبر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك لـ 1.7 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.632 تريليون جنيه في أغسطس السابق له بفارق 68 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.63 تريليون في يوليو 2018 بفارق 70 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الممنوحة من للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية 457.9 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 447.9 مليار جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 457.901 مليار في يوليو من نفس العام.

ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة لـ 1.2 تريليون في ستبمبر الماضي مقارنة بـ 1.183 تريليون جينه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 1.17 تريليون.

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