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تعليم

والدة الطالب محمد أشرف لـ السيسي: شكرا على اعتباره ابنك

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
كريم عاطف
وجهت رانيا أحمد والدة الطالب محمد أشرف، مصاب حادث مدرسة المرج، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتبنى حالة ابنها, واعتباره ابنه.

وأضافت في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن هذا يعد شرفا كبيرا ودليلا على محبة الرئيس للشعب المصرى.

وأكدت أنه سيتم نقل محمد إلى مستشفى وادى النيل؛ لتلقى العلاج، وإنهاء إجراءات الخروج من مستشفى الدمرداش.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أنه يتابع باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث كتب الرئيس السيسى عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : « طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقد وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابنى محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له » . 

هذا وقد أكدت مصادر مطلعة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التلميذ محمد أشرف ، فقد بدأ نقل الطفل إلى مستشفى وادى النيل.

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