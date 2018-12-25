رسالة نارية من أسامة كمال في ذكرى مئوية الراحل السادات.. فيديو

عبر الإعلامي أسامة كمال، عن عميق حبه وتقديره للرئيس الراحل محمد أنور السادات في مئوية، قائلا: «قلما يجود الزمان بمثله، رجل فقير تحول لأشيك رئيس دولة».



وأضاف كمال، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"،: «ما أكثر التسميات التي تطلق عليه، الداهية والثعلب والمخادع الراجل اللى بدايته لا يمكن توحى بالنهايات اللى وصل لها، الزعيم الوطنى محمد أنور السادات».



وتابع: «أفكار السادات كانت قادرة على العبور بمصر، وجيلنا لم يكن على قدر وحجم أفكار الرئيس السادات، ومش محتاج أعيد على ذاكرة المواطنين إن الرئيس السادات أتولد زى النهارده من 100 سنة، وأن بداياته فقيرة جدا، جملة لكتير من شباب مصر اللى شايفين الظروف صعبة للنجاح، بقول تانى بدايات الرئيس السادات الفقيرة جدا، لا توحى أبدا بالنهايات اللى وصل لها بفضل إرادته عشان يبقى رئيس».



وأكمل: «السادات اللي عاش فترة شبابه القاسية من ظابط جيش لسجين ثم عمل فى مهن بسيطة، كل ده ما منعوش يتجوز واحدة من جميلات العصر، وده للى بيقولوا الميه ما تطلعش فى العالى، الشاب الأسمر الفقير المرفود من الجيش، لكن أنيق، صعب تطلع غلطة فى لبسه أو فى بصاته أو فى طريقة كلامه».