«قطاع الأعمال» تبدأ إعداد تقارير عن أداء فروع النصر للتصدير والاستيراد

طالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بإعداد تقارير كاملة عن أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد وفروعها المنتشرة لوضع تصور لاستغلالها خصوصا في افريقيا .





واضاف "توفيق، في تصريحات صحفية أمس، ان الوزارة بصدد اعداد استراتيجية تركز علي قيام الشركة بتوفير حزمة من الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين تحقق هامش ربح مناسب، مع تحقيق التكامل بين شركات التجارة الخارجية وشركات النقل البحري والبري الشقيقة.



