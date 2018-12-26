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اقتصاد

«قطاع الأعمال» تبدأ إعداد تقارير عن أداء فروع النصر للتصدير والاستيراد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
صدى البلد
علياء فوزي
طالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بإعداد تقارير كاملة عن أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد وفروعها المنتشرة لوضع تصور لاستغلالها خصوصا في افريقيا .

واضاف "توفيق، في تصريحات صحفية أمس، ان الوزارة بصدد اعداد استراتيجية تركز علي قيام الشركة بتوفير حزمة من الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين تحقق هامش ربح مناسب، مع تحقيق التكامل بين شركات التجارة الخارجية وشركات النقل البحري والبري الشقيقة.

وشدد الوزير، علي ضرورة مراجعة نظم العمل والدورات المستندية وتحسين جودة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الشركة خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية، إلى جانب إعداد دراسة للأسواق المحتملة والسلع المطلوبة سواء من ناحية التصدير والاستيراد، وكذلك السعي للوصول إلى العميل المحتمل بدلًا من انتظار قيام العملاء بالتواصل مع الشركة.

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