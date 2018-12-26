تردد تركي حول تنفيذ العدوان على شرق الفرات.. وزير الخارجية يعلن قرب الهجوم.. والانسحاب الأمريكي من سوريا يمهد لتوجية الضربات

تردد تركي حول موعد تنفيذ الحملة العسكرية بشرق الفرات

وزير الخارجية: تنفيذ الهجوم في أسرع وقت ممكن

الانسحاب الأمريكي من سوريا يفتح الطريق أمام قوات أردوغان لتنظيم عدوانهم





اتسمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية حول الهجوم على منطقة شرق الفرات بالتراجع في كثير من الأحيان، وخاصة عقب القرار الأمريكي بسحب القوات من سوريا، وما ترتب على ذلك من تغيير في الوضع على الأرض.





أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، عزم بلاده على العبور إلى شرق الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن، حيث أعلنت بلاده أنها ستشن عملية عسكرية في المنطقة خلال الشهر الجاري.





وأكد جاويش أوغلو في تصريحاته أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال اتفاقهما بشأن مدينة منبج السورية، بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي من سوريا.





وبموجب خارطة طريق منبج، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من المدينة.





كما كشفت شبكة "سي.إن.إن. ترك" أن جاويش أوغلو سيسافر إلى روسيا لبحث عملية الانسحاب خلال الأيام المقبلة.





ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو قوله خلال لقاء مع الصحفيين "لا طائل لأحد من بقاء فرنسا في سوريا لحماية الوحدات الكردية" التي تصنّفها أنقرة على أنها ميليشيا "إرهابية".





وفي تعليقه على قرار بلاده بتأجيل الهجوم على القوات الكردية، أوضح وزير الخارجية التركي: " أن تركيا أرجأت عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لتجنب الفوضى والنيران الصديقة في ظل انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة" .





و قال أوغلو في تصريحات، الجمعة الماضية إن" التأجيل لا يعني تغييرا في الرأي بشأن العملية العسكرية المزمعة مضيفا أن خطة الانسحاب الأمريكي ستكون موضع بحث في اجتماع بواشنطن خلال ديسمبر الجاري".





وجاءت هذه التصريحات عقب قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتريث في إطلاق عملية عسكرية ضد قوات قسد في شرق الفرات لمدة زمنية لم يحددها.





وأدعى أردوغان أن بلاده ستتولى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك.





وفي أكتوبر الماضي، أعلن أردوغان أن بلاده أنهت الاستعدادات لشن هجوم واسع في شمال سوريا للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن.





وصرح أردوغان في مداخلة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان آنذاك: "سندمر الهيكل الإرهابي في شرق الفرات. لقد أكملنا استعداداتنا وخططنا وبرامجنا بهذا الشأن".



