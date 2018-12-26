ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

تردد تركي حول تنفيذ العدوان على شرق الفرات.. وزير الخارجية يعلن قرب الهجوم.. والانسحاب الأمريكي من سوريا يمهد لتوجية الضربات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
  • تردد تركي حول موعد تنفيذ الحملة العسكرية بشرق الفرات 
  • وزير الخارجية: تنفيذ الهجوم في أسرع وقت ممكن
  • الانسحاب الأمريكي من سوريا يفتح الطريق أمام قوات أردوغان لتنظيم عدوانهم 

اتسمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية حول الهجوم على منطقة شرق الفرات بالتراجع في كثير من الأحيان، وخاصة عقب القرار الأمريكي بسحب القوات من سوريا، وما ترتب على ذلك من تغيير في الوضع على الأرض. 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، عزم بلاده على العبور إلى شرق الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن، حيث أعلنت بلاده أنها ستشن عملية عسكرية في المنطقة خلال الشهر الجاري.

وأكد جاويش أوغلو في تصريحاته أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال اتفاقهما بشأن مدينة منبج السورية، بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وبموجب خارطة طريق منبج، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من المدينة.

كما كشفت شبكة "سي.إن.إن. ترك" أن جاويش أوغلو سيسافر إلى روسيا لبحث عملية الانسحاب خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو قوله خلال لقاء مع الصحفيين "لا طائل لأحد من بقاء فرنسا في سوريا لحماية الوحدات الكردية" التي تصنّفها أنقرة على أنها ميليشيا "إرهابية".

وفي تعليقه على قرار بلاده بتأجيل الهجوم على القوات الكردية، أوضح وزير الخارجية التركي: " أن تركيا أرجأت عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لتجنب الفوضى والنيران الصديقة في ظل انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة" .

و قال أوغلو في تصريحات، الجمعة الماضية إن" التأجيل لا يعني تغييرا في الرأي بشأن العملية العسكرية المزمعة مضيفا أن خطة الانسحاب الأمريكي ستكون موضع بحث في اجتماع بواشنطن خلال ديسمبر الجاري". 

وجاءت هذه التصريحات عقب قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتريث في إطلاق عملية عسكرية ضد قوات قسد في شرق الفرات لمدة زمنية لم يحددها.

وأدعى أردوغان أن بلاده ستتولى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن أردوغان أن بلاده أنهت الاستعدادات لشن هجوم واسع في شمال سوريا للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن.

وصرح أردوغان في مداخلة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان آنذاك: "سندمر الهيكل الإرهابي في شرق الفرات. لقد أكملنا استعداداتنا وخططنا وبرامجنا بهذا الشأن".

وتأتي القرارات الأخيرة من قبل الرئيس التركي بشأن الهجوم على شرق الفرات، عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا، وما يترتب على هذا القرار من عدم وجود حماية كافية لقوات سوريا الديمقراطية "الكردية"، وسهولة الهجوم عليهم في أي وقت. 

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة محمد صلاح إلى الجماهير فى عيد الميلاد

تعليق صادم من وزير التربية والتعليم عن زيادة مرتبات المعلمين.. فيديو

من السعودية إلى اليونان.. حكاية أول مهندس مصري مع توسعة الحرمين الشريفين

رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو

طارق شوقي يكشف نوعين من المافيا يهددان وزارة التعليم.. فيديو

التعليم: حذف سؤال القصة من امتحاني اللغة العربية والإنجليزية لأولى ثانوي

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة .. فيديو

والدة الطالب محمد أشرف لـ السيسي: شكرا على اعتباره ابنك

موقع إسرائيلي يكشف سر تأجيل أردوغان عملية شرق الفرات ضد الأكراد

طارق شوقي : والدي مزق شهادة امتحاني في سوريا لهذا السبب.. فيديو

كامل الوزير: إصلاح أي عيب بطريق الإسماعيلية - بورسعيد على الفور.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟