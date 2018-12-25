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أخبار العالم

مصادر عسكرية تكشف عدد صواريخ القصف الإسرائيلى على سوريا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت مصادر عسكرية سورية عدد الصواريخ الإٍسرائيلية التي تصدت لها أنظمة الدفاع الجوي السورية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الروسية "سوبتنيك"، إنه تم إسقاط 8 صواريخ إسرائيلية من أصل 10.

وأفاد مراسل الوكالة في دمشق أن القصف الإسرائيلي على سوريا لا يزال مستمرا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى لصاروخ سوري مضادا للطائرات.

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