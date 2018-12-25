مصادر عسكرية تكشف عدد صواريخ القصف الإسرائيلى على سوريا

كشفت مصادر عسكرية سورية عدد الصواريخ الإٍسرائيلية التي تصدت لها أنظمة الدفاع الجوي السورية.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الروسية "سوبتنيك"، إنه تم إسقاط 8 صواريخ إسرائيلية من أصل 10.
وأفاد مراسل الوكالة في دمشق أن القصف الإسرائيلي على سوريا لا يزال مستمرا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى لصاروخ سوري مضادا للطائرات.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الروسية "سوبتنيك"، إنه تم إسقاط 8 صواريخ إسرائيلية من أصل 10.
وأفاد مراسل الوكالة في دمشق أن القصف الإسرائيلي على سوريا لا يزال مستمرا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى لصاروخ سوري مضادا للطائرات.