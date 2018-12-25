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ديني

تعرف على حكم من يصل رحمه ويطمئن عليهم ويغلقون في وجهه الباب.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يصل رحمه ويسأل ويطمئن عليهم ويفاجئوه بالرفض والمقاطعة فلا حرج عليه وقد أبرأ ذمته أمام الله.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "أصل رحمى ويقطعونني فماذا أفعل؟ أنه ينبغي على الشخص فى هذه الحالة أن يستمر فى السؤال ولا يقطعه لعلهم يعودون إلى رشدهم فى يوم من الأيام، وذلك من أجل التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته.

وأشار إلى أن هذا ينطبق عليه حديث النبي الكريم بقوله "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها".

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