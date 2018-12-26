رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: رؤية الرئيس السادات تحققت.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن التاريخ يظل يتحدث عن الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات، وينصفه كل يوم موضحًا أن السادات كانت لديه رؤية للمنطقة وبالفعل تحققت.





وأضاف خلال حواره ببرنامج مصر النهاردة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أنه تعامل مع الرئيس الراحل شخصيا، وكشف أنه تعلم الكثير منه.





وأشار إلى أن هناك بعض الشخصيات كانت تقارن بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات فى عهد السادات، مؤكدًا أن الرئيس السادات يعتبر مكملا للرئيس عبد الناصر، مشيرًا إلى أن عبد الناصر خرج من هزيمة والسادات أعاد النصر.



