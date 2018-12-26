عزمي مجاهد: الرئيس السيسي ثأر لزعيم أنور السادات.. فيديو

قال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، إنه في اليوم الذي جلس فيه قتلة الرئيس أنور السادات بالمقصورة الرئيسية في احتفالات أكتوبر؛ كان قرار جيش مصر العظيم والمشير طنطاوي والرئيس السيسي، بضرورة عدم استمرار هذه الجماعة الإرهابية في حكم مصر".





وأضاف "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، الثلاثاء، إن الرئيس السيسي هو من اقتص وانتصر وثأر للرئيس أنور السادات في ثورة 30 يونيو 2013، مضيفا: "شال كفنه على إيده، وتصدى لأكبر عدو في تاريخ مصر".



