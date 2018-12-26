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المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة: تكريم الرئيس أثلج صدورنا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:36 ص
الدكتور محمد فتحى،
الدكتور محمد فتحى، المدير الفنى لمنتخب مصر
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد فتحى، المدير الفنى لمنتخب مصر للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يشعر بالفخر الشديد خلال تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى له، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة، متابعاً: "التكريم ده أثلج صدورنا؛ لأن رئيس مصر كرّمنا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ONE"، أنه تحدث مع الرئيس السيسى، وأعرب له عن مدى سعادته بهذا التكريم، مردفًا: "أبناء مصر رفعوا علم مصر فى المحافل الدولية وحققوا بطولات عالمية نتيجة اهتمام الدولة بهم".

وتابع: "أنا قلت للرئيس السيسي أنا فخور إنى أقابل حضرتك، فقال لى: ربنا يوفقك"، مؤكدا أنه كان يأمل أن يطول الحديث معه أكثر من ذلك ولكن الوقت لن يسمح.

وأوضح أن هناك نماذج متفوقة للغاية من أبطال ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أنهم يعملون على تطوير مواهبهم وقدراتهم لخدمة دولتهم.

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