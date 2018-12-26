الحكومة تفتح نافذة جديدة لزيادة الاستثمار.. مدبولي يعلن عن وجود عروض عالمية للترويج الاستثماري بمصر.. ونواب: يجب فصل الوزارة عن التعاون الدولي.. والاهتمام بالمستثمر المحلي

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالتركيز على المستثمر المحلي لجذب الاستثمارات الأجنبية

عضو باقتصادية البرلمان يطالب بفصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي

نائب: نحتاج لمرونة أكثر لزيادة فرص الاستثمار





تواصل الدولة جهودها في دعم الاستثمار المحلي، فبعد أن قامت السلطة التشريعية بإصدار قانون الاستثمار، وتوفير العديد من الامتيازات للمستثمرين، تسعى الحكومة لفتح آفاق جديدة للترويج لزيادة حجم الاستثمارات.





وحول هذا الامر؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية اتخاذ خطوات سريعة فى ملف الترويج للاستثمار فى مصر، موضحا أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية أصبحت لدينا فرص استثمارية واعدة، حيث تمت مناقشة عروض شركات عالمية للترويج للاستثمار بمصر.





من جانبه، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هناك حاجة ضرورية، لوجود شركات عالمية للترويج للاستثمار بمصر، مضيفًا أن الخبرة التي تملكها هذه الشركات تمكنها من الوصول إلى المستثمرين.





وقال "عمر": على الرغم من حاجتنا إلى التعاون الدولي لنهضة الاستثمار بمصر، إلا أنه لا مفر من الاعتماد على المستثمر المحلي، الذي يعتبر نافذة يطلع من خلالها المستثمر الأجنبي على الوضع الاقتصادي، والتساهيل الاستثمارية في البلد، مشيرًا إلى أن أي مستثمر أجنبي ينظر في البداية إلى طبيعة الوضع الداخلي والحالة التي يمر بها المستثمرون فيها.





وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان بإزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين، وتفعيل المزايا التي وفرها قانون الاستثمار لهم بشكل أكبر.





وتابع النائب: لكن من جهة أخرى، أرى أن الحكومة معذورة إلى حد ما، نظرًا لوجود حالات طارئة خارجة عن إرادتنا، تؤثر بالسلب على الاستثمار بمصر، من ضمنها الحالة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.





وأكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية،أن اتجاه الحكومة للاستعانة بالشركات العالمية للترويج للاستثمار بمصر، يؤكد اخفاق مساعيها في النجاح في هذا الملف.





وقال "الجوهري": يجب على الحكومة تقديم تصور لترويج الشركات العالمية للاستثمار بمصر، والحوافز التي ستحصل عليها هذه الشركات، مشيرًا إلى أن التمادي في التنازلات لجذب الاستثمار قد ينقلب بالسلب، لا سيما وأن قانون الاستثمار وفر الكثير من الامتيازات.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن هناك قصور كبير لازم ملف الاستثمار، ولم تقدم الحكومة ما يلزم للنهوض بالملف بالشكل الأمثل، مطالبًا، بفصل وزارة الاستثمار لتكون مستقلة عن التعاون الدولي، خاصة وأن ملف الاستثمار يحتاج إلى رجل استثماري من الطراز الفريد.





وفي السياق ذاته، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه بعد إصدار قانون الاستثمار، وتعميم فكرة الشباك الواحد، أصبحت هناك حركة داخلية ونشاط للاستثمار المحلي، غير أن هذا النشاط الاستثماري الخارجي، لم يكن بنفس المستوى الذي وصل إليه الاستثمار الداخلي.





وأضاف "نظير" أن تنشيط الاستثمار الخارجي يلزم على الحكومة توفير نوع من المرونة والتسهيلات أمام المستثمر الخارجي، مشيرًا إلى أن الترويج للاستثمار في ظل غياب المرونة، لن يجدي في شئ.



