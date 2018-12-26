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نصر سالم: قرار الحرب من السادات كان شجاعًا .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، إن قرار الحرب يتم بعد تقدير الموقف، وذلك بعد المقارنة العددية والنوعية، موضحًا أن قرار الرئيس محمد أنور السادات فى حرب أكتوبر كان مختلفًا بسبب فارق الإمكانيات بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن جميع الخبراء قالوا إن خط بارليف لن يتم المرور منه إلا من خلال قنابل نووية.

وأشار إلى أن قرار السادات بالحرب كان لأنه يمتلك إيماناً بالله وإيمانًا بقدرات الجيش المصري وثقته في نفسه، مُعلقًا أن كل السيناريوهات كانت موضوعة لحرب أكتوبر ولكن السادات كان شجاعًا.

وأوضح أن قدرات مصر والأشقاء العرب فى حرب أكتوبر كانت ضعيفة ولكن السادات كان يمتلك ذكاء غير طبيعى والسادات كان يتسم بالمغامرة و لكن كانت بحساب.

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