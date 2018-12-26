أمير طعيمة ينتقد بشرى بعد هجومها على محمد رمضان

هاجم الشاعر أمير طعيمة، الفنانة بشرى؛ بعد هجومها على الفنان محمد رمضان.





وكتب "طعيمةط عبر "فيسبوك": "واضطرينا نقارن بين أغاني محمد رمضان وأغنية بشرى اللي بتهاجم فيها رمضان، فمن المؤكد أن أغاني محمد رمضان أفضل ودمها أخف ومعمولة بشكل أحسن ولايق عليه، مع تحفظي علي التعالي اللي فيها".





وتابع: هو بس السؤال لـ "بُشرى": "إيه الهدف من الأغنية العجيبة دي؟ بجد مش فاهم؟".





وطرحت بشرى، عبر "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "كوبرا"، التي تعود من خلالها للغناء.



