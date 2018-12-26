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فن

أمير طعيمة ينتقد بشرى بعد هجومها على محمد رمضان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
هاجم الشاعر أمير طعيمة، الفنانة بشرى؛ بعد هجومها على الفنان محمد رمضان.

وكتب "طعيمةط عبر "فيسبوك": "واضطرينا نقارن بين أغاني محمد رمضان وأغنية بشرى اللي بتهاجم فيها رمضان، فمن المؤكد أن أغاني محمد رمضان أفضل ودمها أخف ومعمولة بشكل أحسن ولايق عليه، مع تحفظي علي التعالي اللي فيها".

وتابع: هو بس السؤال لـ "بُشرى": "إيه الهدف من الأغنية العجيبة دي؟ بجد مش فاهم؟".

وطرحت بشرى، عبر "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "كوبرا"، التي تعود من خلالها للغناء. 

وجاءت التعليقات؛ لتؤكد أن الأغنية بمثابة رد على أغنية الفنان محمد رمضان "الملك" التى طرحها خلال الفترة الماضية.، حيث كانت بعض كلماتها متشابهة، وخصوصا المقطع الذى تقول فيه الأغنية "الأسد ملك الغابة هبشته قطة"؛ نظرا لأن أغنية محمد رمضان كانت تقول: "أنا ملك الغابة شايفك قطة".

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