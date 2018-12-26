خبيرة تجميل تكشف عن خطأين تقع فيهما كل عروس قبل زفافها.. فيديو

قالت منار صبري، خبير التجميل، إن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها العروسة قبل زفافها، وخلال عمل المكياج بيوم زفافها، وهي ما تجعل منظرها لا يبدو لائقا بشكل كبير، وغير مُرضٍ لها.





وتابعت "صبري" خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن عدم الاهتمام بترطيب البشرة قبل يوم الزفاف؛ يجعلها تبدو جافة يوم الزفاف، وهو ما يجعل الـ"ميك أب" غير بارز من على وجهها، ويعطي منظرا غير محبب.





وأكدت ان عدم الاهتمام بوضع المكياج على الرقبة مثلما توضع على الوجه يخلق فرقا كبيرا بين المنطقتين، وهو ما يجعل الأمر ملفتا بشكل كبير خلال التصوير، ومع الأضواء الساطعة اثناء حفل زفافها.



