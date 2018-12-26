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رياضة

رئيس جزيرة مطروح يكشف حقيقة مفاوضات أندية الممتاز مع شبيه محمد صلاح

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:47 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشف حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الرجاء المطروحي عن حقيقة عروض أندية الممتاز المقدمة للاعب الفريق أحمد رفعت للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية التي يبدأ القيد فيها يناير القادم.

وأكد "الجميعي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أندية المصري والداخلية والاتحاد تتصارع للحصول علي خدمات اللاعب ولكن النادي سيقبل العرض المالي الكبير .

وعن مستوي اللاعب قال الجميعي : لاعب ممتاز ومستواه ثابت ودائما يصنع الفارق في كل مباريات الفريق وفي مباراة المصري حصل على ضربة جزاء وأحرز هدفاً وفي مباراة بتروجيت حصل على ضربة جزاء ولم يحتسبها الحكم كما أحرز هدف التعادل.

وأكمل: اللاعب صاحب مستوي ثابت وله شخصية قوية داخل الملعب ومنضبط اخلاقيا داخل وخارج الملعب ولا يعرف الغياب او التخلف عن أي تمرين للفريق وملتزم جدا بتعليمات الجهاز الفني وعنده القدرة على تطوير نفسه وهذه مواصفات اي لاعب ناجح وان شاء الله يكون أحد أهم لاعبي الدوري الممتاز خلال موسمين.

وعن تشبيهه بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول قال: هذا التشبيه من الجمهور بعد متابعتهم مباراتي الكأس ومستوى اللاعب وهو صاحب مستوى جيد وليس للشبه مع صلاح .

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